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İtalyan yıldız Bonucci'den Türkiye sözleri: Onlar saygıyı hak ediyor

İtalya Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Leonardo Bonucci, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları Türkiye'yi ciddiye aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
İtalyan yıldız Bonucciden Türkiye sözleri: Onlar saygıyı hak ediyor
Leanordo Bonucci İtalya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri.

Floransa yakınlarında bulunan Coverciano'daki milli takım tesislerinde basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 Haziran Cuma günü A Milli Takım ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Onlar saygıyı hak ediyor. Fransa'ya karşı nasıl sağlam olunur bunu gösterdiler ve ne yapmak istediklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kadrosunda önemli isimlerin bulunduğuna dikkati çeken Bonucci, "Onların, (Hakan) Çalhanoğlu'ndan (Cengiz) Ünder'e, (Merih) Demiral'dan (Burak) Yılmaz'a kadar yetenekli oyuncuları var. Burak Yılmaz ki Lille'i Fransa'da şampiyonluğa taşıdı" diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin önemli bir rakip olduğunu kabul edip, ona göre oynamaları gerektiğini dile getiren Bonucci, "Türkiye, ilginç ve gelişmekte olan bir takım" dedi.

Milan ile Juventus'tan tanıdığı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştüklerini anlatan İtalyan stoper, "Sık sık konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Merih bana gol attırmayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

"Taraftarları çok özledik onlar için savaşacağız"

Roma Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yüzde 25 seyirci kapasitesiyle karşılaşmanın oynanacağı hatırlatılan Bonucci, taraftarların kendilerine yardımcı olacağına inandığını dile getirdi.

Leonardo Bonucci, EURO 2020'nin kendileri için önemine değinerek, şunları kaydetti;

  • "İtalya ve İtalyanlar için savaşmak istiyoruz. Bu konuda Roma Olimpiyat Stadı'nın taraftarlara açık olması bizim için önemli. Bu konuda çalışan yetkililerimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarla oynamak, futbolun tutkulu tarafı. Onlarla oynamak başka bir şey çünkü sizi itiyorlar, yardımcı oluyorlar. Farklı bir atmosfer olacağına eminim. Taraftarımıza cuma günü keyifli bir maç yaşatmayı umuyoruz. Gözümü kapatıp cuma günü marşımızı söyleyecek 15 bin kişiyi düşünüyorum ve bu bana adrenalin yüklüyor. Hemen şimdi sahaya çıkmak istiyorum."

Bonucci, İtalya'nın Cristiano Ronaldo ya da Romelu Lukaku gibi öne çıkan yıldız isimlere sahip olmadığını, ancak takım oyununun fark yaratacağına inandığını sözlerine ekledi.

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