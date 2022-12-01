Japonya-İspanya (CANLI)

Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya geliyor.
İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.
Maçın 11'leri:
- İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Nico Williams, Morata, Dani Olmo
- Japonya: Gonda, Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Morita, Ito, Tanaka, Kamada, Kubo, Maeda