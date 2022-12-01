Japonya-İspanya (CANLI)

Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya geliyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

Maçın 11'leri:

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Nico Williams, Morata, Dani Olmo

Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Nico Williams, Morata, Dani Olmo Japonya: Gonda, Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Morita, Ito, Tanaka, Kamada, Kubo, Maeda