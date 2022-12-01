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Japonya-İspanya (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya-İspanya (CANLI)
İki takım Khalifa Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya geliyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

Maçın 11'leri:

  • İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Nico Williams, Morata, Dani Olmo
  • Japonya: Gonda, Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Morita, Ito, Tanaka, Kamada, Kubo, Maeda

Kanada-Fas: 1-2
SPOR
Kanada-Fas: 1-2

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Kosta Rika - Almanya

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