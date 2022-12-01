ÖZET | Japonya-İspanya: 2-1

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geldi. Doğu Asya temsilcisi geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İspanya, mücadelenin 11. dakikasında Morata ile öne geçti. Japonlar bu gole, 48. dakikada Doan ve 51. dakikada Tanaka ile cevap vererek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Japonya 6 puanla grubunu lider olarak tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. 4 puanda kalan İspanya da averajla ikinci oldu ve üst tura çıktı. Grubun favorisi Almanya ise turnuvaya veda etti.

Japonya son 16 turunda Hırvatistan ile, İspanya ise Fas ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

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Japonya-İspanya maç özeti

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