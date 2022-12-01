Kanada-Fas: 1-2 Dünya Kupası'nda Kanada'yı 2-1 mağlup eden Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu grupta lider olarak adını son 16'ya yazdırdı. Kanada-Fas maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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