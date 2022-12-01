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Kanada-Fas: 1-2

Dünya Kupası'nda Kanada'yı 2-1 mağlup eden Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu grupta lider olarak adını son 16'ya yazdırdı. Kanada-Fas maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada 1-2 Fas maç özeti izle
Ziyech'in gol sevinci

Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadele Kuzey Afrika temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada En-Nesyri kaydetti. Kanada'nın tek golünü 40. dakikada Aguerd kendi kalesine attı.

Saiss 11'de başladı, Atiba sonradan girdi

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika görev aldı. Kanada'da Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Atiba'nın karşılaşmadaki bir kafa şutu direkten döndü.

Fas son 16'da

Fas Milli Takımı, bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti ve grubunu lider olarak tamamladı. Fas, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kanada ise turnuvaya puan alamadan veda etti.

Kanada-Fas maç özeti:


ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0
SPOR
ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0


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