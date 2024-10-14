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Jasikevicius Kızılyıldız maçı öncesi geçen sezonu işaret etti

Jasikevicius Kızılyıldız maçı öncesi geçen sezonu işaret etti

16:5014/10/2024, Pazartesi
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Sarunas Jasikevicius
Sarunas Jasikevicius

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius maç öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir rakiple oynayacaklarını belirten Jasikevicius, "Geçen yıl bizi kendi sahamızda yendiler. Çok fiziksel, iyi yönetilen ve organize bir takım." dedi.

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ve Sertaç Şanlı açıklamalarda bulundu.


Litvanyalı çalıştırıcı Jasikevicius, Kızılyıldız'ın sezona iyi başlayan bir ekip olduğunu vurgulayarak "Bizim gibi rakibimiz de Avrupa Ligi'ne iki galibiyetle başladı. Kızılyıldız bu yıl çok sayıda deneyimli ve oyunu iyi okuyabilen oyuncularıyla beklentileri olan bir takım. Geçen yıl bizi kendi sahamızda yendiler. Çok fiziksel, iyi yönetilen ve organize bir takım. Bu yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sezona iyi bir giriş yaptıklarını belirten Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı ise şöyle konuştu.

"Önümüzde ilk çift maç haftası var. Kızılyıldız da sezona bizim gibi girdi ve iki önemli galibiyet aldı. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Kadromuzda eksiklerimiz de var ancak yine takım olarak iyi mücadele ederek açıklarımızı kapatacağız. Elbette taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak da bize büyük bir güç katacak. Bu mücadeleyi kazanmak ve çift maç haftasına iyi bir giriş yapmak istiyoruz."




#Fenerbahçe Beko
#Sarunas Jasikevicius
#Sertaç Şanlı

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