Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Yalovaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler uzatma sonucunda sahadan 97-90 galip ayrıldı. Yalovaspor-Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko uzatmalar sonucunda Yalovaspor'u 97-90 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılar ise ligde henüz galibiyet ile tanışamamışken Fenerbahçe Beko ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Yalovaspor: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Sertaç Şanlı 4, Hayes 22, Tarık Biberoviç 16, Zagars 7, Colson 14
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
DEVRE: 44-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57