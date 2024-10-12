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Fenerbahçe Beko uzatmalar sonucunda Yalovaspor'u mağlup etti |ÖZET

Fenerbahçe Beko uzatmalar sonucunda Yalovaspor'u mağlup etti |ÖZET

20:5112/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertliler ikide iki yaptı.
Sarı-lacivertliler ikide iki yaptı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Yalovaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler uzatma sonucunda sahadan 97-90 galip ayrıldı. Yalovaspor-Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko uzatmalar sonucunda Yalovaspor'u 97-90 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılar ise ligde henüz galibiyet ile tanışamamışken Fenerbahçe Beko ligdeki ikinci galibiyetini aldı.


YALOVASPOR - FENERBAHÇE BEKO OYUNCU SAYILARI:

Yalovaspor: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Sertaç Şanlı 4, Hayes 22, Tarık Biberoviç 16, Zagars 7, Colson 14


PERİYOT SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57


YALOVASPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Yalovaspor - Fenerbahçe Beko maçının özetini izlemek için




#Fenerbahçe Beko
#Yalovaspor
#Türkiye Basketbol Süper Ligi

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