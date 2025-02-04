Joao Felix'in yeni takımı belli oldu: Kiralık olarak gitti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Joao Felix'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Chelsea formasıyla bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de gol pası verdi.