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Joao Felix'in yeni takımı belli oldu: Kiralık olarak gitti

Joao Felix'in yeni takımı belli oldu: Kiralık olarak gitti

18:384/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
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Joao Felix
Joao Felix

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Joao Felix'in kiralık transferi gerçekleşti. Portekizli futbolcunun yeni adresi İtalya Serie A Ligi oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Joao Felix'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.


İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.


Portekizli oyuncunun İtalyan ekibinde 79 numaralı formayı giyeceği belirtildi. İtalyan basınında Joao Felix'in satın alma opsiyonu olmadan Milan'a kiralandığı öne sürüldü.


Chelsea formasıyla bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de gol pası verdi.






#Milan
#Joao Felix
#İtalya Serie A
#Transfer

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