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Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

09:3515/07/2025, Salı
DHA
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Jorge Jesus
Jorge Jesus

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal; Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kupası zaferleri yaşarken, geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada bitirmişti.


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