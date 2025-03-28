Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Morais: Bizim için bir test maçı oldu

Jose Morais: Bizim için bir test maçı oldu

23:1828/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, 4-2'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Kendileri için bir test maçı olduğunu belirten Morais, "İkinci yarıda şansımızı sonuna kadar zorladık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var." dedi.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından Portekizli teknik adam Jose Morais basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Jose Morais şöyle konuştu:
'Kırılma anları oldu'

"Bizim için mutlu bir gündü maç öncesinde. Maçın öncesinde zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri karşısında oynaması zor bir rakip. Maçla ilgili anların belirlediğini söyleyebilirim. Kırılma anları oldu. Fenerbahçe gibi takımlar o anları iyi değerlendirebilen takımlardır."


'Bizim için bir test maçı oldu'

"İlk golde bir frikikten sonra golü yedik, orada daha iyi savunabilirdik. Penaltıyla beraberliği bulduk ama çok kısa bir zamanda tekrar geriye düştük. Bu bizim enerjimizi aldı. Üçüncü golde de basit bir hatayla geriye düştük. O da enerjimizi aldı. Daha sonra da penaltı oldu. Belki o kadar basit olmayabilirdi. Üç farklı geriye düştük orada. İkinci yarıdaki performansımız, bu maçtan pozitif çıkaracağımız şey olabilir. İkinci yarıda şansımızı sonuna kadar zorladık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var. Bu bizim için bir test maçı oldu."


'Gayet iyi performans gösterdi'

"Rüzgar için bir parantez açmak istiyorum. 18 yaşında ve ilk profesyonel maçına çıktı. O da artık Süper Lig'de maça çıkma tecrübesi yaşadı. Gayet iyi performans gösterdi. Onun adına mutlu olduğumuzu söyleyebilirim."





#Jose Morais
#Fenerbahçe
#Bodrum FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?