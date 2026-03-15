Kasımpaşa'nın yıldızı cezalı duruma düştü: Beşiktaş maçında yok

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Eyüpspor’u konuk eden Kasımpaşa’da önemli bir eksik ortaya çıktı. Lacivert-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 76. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan milli futbolcu, bu kartla birlikte ceza sınırını aşarak bir sonraki hafta oynanacak karşılaşma için cezalı duruma düştü.
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa’nın gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.