Avrupa'dan 3. Lig'e

15:4415/03/2026, Pazar
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantiledi. Adana temsilcisi ise bitime 6 hafta kala küme düştü. 

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta Somaspor'un ikinci devdereki gollerini 52'nci dakikada Ömür Pektaş, 65'inci dakikada Arda Gülmez, 70'inci dakikada Namık Barış Çelik, 86'ncı dakikada Mustafa Taner Tamer, 90+2'nci dakikada ise Osmancan Öztürk kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 4 puanda kaldı.

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3. Lig'e düşen son takım Adanaspor oldu. 

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3. Lig'e 19 yıl sonra düştü.

