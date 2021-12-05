Kayserispor dokuz kişiyle kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u dokuz kişi kaldığı mücadelede 2-0 mağlup etti.

Kayserispor'un gollerini 11. ve 17. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Mame Thiam kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 34. dakikada Mario Gavranovic ve 58. dakikada Dimitrios Kolovetsios çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kayserispor aldığı bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Antalyaspor ise lider Trabzonspor'u evinde ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray’ın şutu kaleyi bulmadı.

11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada Kayserispor’un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0

33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo’nun şutunda top Lung’da kaldı.

Maçta ilk yarı 2-0 Kayserispor üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içinde ayağına gelen pası değerlendiren Bünyamin’in vuruşunda, top kaleci Lung’un kucağında kaldı.

70. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından çektiği sert şut Lung’un müdahalesi ile kornere gitti.

78. dakikada orta sahadan hareketlenen Güray’ın ceza sahası içindeki şutu kaleci Lung’dan sekerek, Houssam’ın ayağına gitti. Houssam’ın sağ çaprazdan vuruşunu Lung çizgiden çıkardı.

Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.