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Kayserispor'a para cezası

Kayserispor'a para cezası

17:007/02/2025, Cuma
IHA
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Kayserispor'un Trabzonspor maçındaki 11'i
Kayserispor'un Trabzonspor maçındaki 11'i

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor’a 318 bin TL ceza verdi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’a PFDK tarafından ceza geldi.


Kuruldan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.


Türkmen'e men cezası

PFDK ayrıca, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen’e de ceza verdi. Kurul, Muhammed Türkmen’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



#Kayserispor
#PFDK
#Trabzonspor

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