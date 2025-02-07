Kayserispor'a para cezası

Kuruldan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.