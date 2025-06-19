Kenan Yıldız'dan muhteşem gol: Juventus Al Ain'i farklı mağlup etti (Video İzle)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G grubunda Juventus Al-Ain ile karşılaştı. Mücadeleyi Juventus 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.





Karşılaşmada ilk gol 11. dakikada Kolo Muani'den geldi. 21. dakikada Conceiçao skoru 2-0 yaptı. 31. dakikada da sahneye çıkan Kenan Yıldız, attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi. 45+4'te Kolo Muani ilk yarının skorunu belirledi: 4-0.









İkinci yarıdaki tek golü ise 58. dakikada Conceiçao attı. Böylece mücadele 5-0 sona erdi ve Juventus ilk maçından galibiyetle ayrıldı.





Bir sonraki maça Juventus ile Vidad karşılaşacak. Al Ain ise Manchester City ile oynayacak.





FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al Ain-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın attığı golü izle





Kenan Yıldız'ın attığı muhteşem golpic.twitter.com/DmWL60cYZ4 — SPOR (@yenisafakspor) June 19, 2025







