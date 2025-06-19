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Kenan Yıldız'dan muhteşem gol: Juventus Al Ain'i farklı mağlup etti (Video İzle)

Kenan Yıldız'dan muhteşem gol: Juventus Al Ain'i farklı mağlup etti (Video İzle)

Haber Merkezi
09:1419/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Kenan Yıldız'ın attığı gol
Kenan Yıldız'ın attığı gol

Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, attığı harika golle büyük beğeni topladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al Ain-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G grubunda Juventus Al-Ain ile karşılaştı. Mücadeleyi Juventus 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.


Karşılaşmada ilk gol 11. dakikada Kolo Muani'den geldi. 21. dakikada Conceiçao skoru 2-0 yaptı. 31. dakikada da sahneye çıkan Kenan Yıldız, attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi. 45+4'te Kolo Muani ilk yarının skorunu belirledi: 4-0.



İkinci yarıdaki tek golü ise 58. dakikada Conceiçao attı. Böylece mücadele 5-0 sona erdi ve Juventus ilk maçından galibiyetle ayrıldı.


Bir sonraki maça Juventus ile Vidad karşılaşacak. Al Ain ise Manchester City ile oynayacak.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al Ain-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın attığı golü izle




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