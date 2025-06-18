Xabi Alonso yönetiminde Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Arda Güler ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Mücadelede goller Gonzalo ve Ruben Neves'ten (P) geldi. Real Madrid - Al Hilal maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Real Madrid ile Al Hilal kozlarını paylaştı.
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam Xabi Alonso ile Simeno İnzaghi takımları başında ilk maçlarına çıktı.
Karşılaşmada ilk golü Real Madrid adına 34. dakikada Gonzalo atarken skoru belirleyen golü 41. dakikada Ruben Neves (P) kaydetti.
Real Madrid'de Fede Valverde 90+2. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Bono topu iki hamlede tuttu.
Milli oyuncu Arda Güler 46. dakikada Asencio'nun yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki futbolcunun bir şutu direkten geri döndü.
Grup aşamasına bir puanla başlayan Real Madrid bir sonraki maçında Meksika ekiplerinden Pachuca ile karşı karşıya gelecek.