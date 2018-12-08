Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresunspor ile oynanan maçtan sonra bir araya geldiği oyuncularına uyarılarda bulundu ve neler istediğini anlattı. Futbolcularından pas oyunu oynamalarını ve topu ayaklarında fazla tutmamalarını isteyen Hollandalı teknik adam, “Benim istediğim oyun tarzı pas oyunu.Daha fazla paslaşarak oynamalıyız. Yapacağınız tek şey basit oynamak. Sahada aşırı derecede bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Topu oynamak yerine fazlasıyla koşuyorsunuz. Pas oyunu oynayın, gereğinden fazla ayağınızda top tutmayın. Sürekli pas yapan bir takım istiyorum. Oyun sıkıştığı anlarda topu boş alanlara göndermeliyiz. Topu koşturun, kendinizi değil. Çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz, rakipler de bu hataları değerlendiriyor. Birbirinizle bağlantıları koparmayın. Eğer topu kaptırırsanız, onu kapmak için çok koşarsınız. Kendinizi değil, topu koşturun” ifadelerini kullandı. Daha fazla pas oyunu isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, paslaşmalı oyunda futbolcularından kaleyi gördükleri anda bol bol şut çekilmesini de istedi. Koeman antrenmanlarda da oyuncularına sürekli isabetli pas yapmaları konusunda çalışmalar yaptırıyor.

KAZANMAK İSTİYORSANIZ GOL ATMAK ZORUNDASINIZ

Fenerbahçe’nin ligde yarın karşılaşacağı Akhisarspor maçıyla ilgili oyunculardan isteğini anlatan teknik direktör Erwin Koeman, “Akhisar mücadelesi hem bizim hem de rakibimiz için çok önemli. Kazanmak istiyorsanız gol atmak zorundasınız. Gol yollarındaki sıkıntıyı aşmak zorundayız. Akhisarspor maçında umarım gol ve goller atarız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Elmas yanlış yerde oynatılıyor

F.Bahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas’ın ön libero pozisyonunda oynatılmasına itiraz geldi. Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski Eljif Elmas’ın sarı-lacivertli takımda defansif orta saha olarak oynatılmasının yanlış olduğunu söyledi. Uzun yıllardır beraber çalıştıkları 19 yaşındaki futbolcunun kariyerinde neredeyse her zaman ofansif orta saha olarak görev yaptığını belirten Makedon teknik adam, Eljif’in Makedonya Milli Takımı’nda da ofansif orta saha olarak oynadığını söyledi. Eljif’in ofansif orta saha olarak oynaması durumunda daha fazla hücum aksiyonlarında yer alabileceğini, kaleye daha fazla şut çekeceğini ifade eden Angelovski 10 numara oynarsa Eljif’in daha skora etki eden bir anlayışa sahip olacağını söyledi.

F.Bahçe’de golcü ve kanat sıkıntısı

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresunspor’la oynadığı maçta sakatlanan İsviçreli futbolcusu Michael Frey, Süper Lig’de yarın yapılacak Akhisarspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Frey’in dün yapılan tetkikleri sonucunda sol ayak bileğinde ödem ile iki bağında yırtık olduğu, bir tendonunda da zorlanma bulunduğu belirtildi. Sakatlığı ciddi olan Frey’in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. İspanyol golcü Roberto Soldado’nun da cezalı olması nedeniyle sarı-lacivertli takımda forvette tek alternatif Cezayirli golcü Islam Slimani kaldı.

KANATLARDA EKSİK ÇOK

Fenerbahçe’de Akhisar maçı öncesi kanatlarda da sıkıntı yaşanıyor. Kanatların iki etkili ismi Valbuena ile Ayew bu maçta takımı yalnız bırakacak, Alper Potuk da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 14 gol atan F.Bahçe’de atılan gollerin 8’inde katkısı bulunan Valbuena (1 gol ve 3 asist), Ayew’in (3 gol ve 1 asist) oynamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Erwin Koeman, kadro içerisinde bu sıkıntıyı çözmek zorunda kalacak. Faslı oyuncu Aatif da kadro dışı olduğu için F.Bahçe sol kanatta sıkıntı yaşıyor. Sarı lacivertli takımda Akhisarspor maçında orta alanın sağında Barış Alıcı oynayacak. Sol kanatta ise teknik direktör Koeman kimi oynatacağı konusunda karar vermedi.Hollandalı teknik adam, bu bölgede Mehmet Ekici’yi oynatmayı planladığı belirtildi. Diğer seçenek ise İsmail Köybaşı’nın orta alanın solunda forma giymesi. Hasan Ali sol bekte oynayacak, önünde ise İsmail Köybaşı görev alacak.

SAĞ TARAFTA ARAYIŞ SÜRÜYOR

Ayew’in sakatlığında orta alanın sağında forma giyen Barış Alıcı’nın da performansı yeterli değil. Genç oyuncu maç eksiği ve tecrübesizliği nedeniyle istenilen düzeyde değil. Erwin Koeman’ın Şener Özbayraklı’yı sağ bek oynatarak, onun önünde Isla’ya forma verebileceği de gelen haberler arasında.

Roberto Soldado’ya Olimpiakos talip oldu

qF.Bahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Roberto Soldado’ya sürpriz bir talip çıktı. Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’un İspanyol golcü’yü transfer etmek istediği belirtildi. Devre arasında forvet transferi yapılmasını isteyen teknik direktör Pedro Martins’in Soldodo’nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Olimpiakos yönetimi, Soldado için ocak ayında nabız yoklayacağı ve F.Bahçe’nin kapısı çalacağı belirtildi.

Daha önce böyle durum yaşamadım

F.Bahçe’de gol yollarında beklenen performansı sergilemeyen İslam Slimani, yaşadığı problemleri çözmeye çalışıyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Cezayirli oyuncu, “Futbolda her zaman zor dönemler vardır. Ancak bana ne olduğunu anlamıyorum. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kupa maçında uzun süre sonra gol attım. Bir an önce toparlanmak ve gollerimi sürdürmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Valbuena’nın yerine Zeneli

Fenerbahçe yönetimi, bir yandan gelecek sezonun planlamasını da yaparken diğer yandan da devre arasında takımın eksikleri doğrultusunda transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımı gençleştirme hareketi devre arasında da sürecek. Bu doğrultuda yönetimin hedefinde Hollanda Ligi Heerenveen’de forma giyen Kosovalı sol kanat Alber Zeneli var. Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu Valbuena’nın yerini 23 yaşındaki Kosavalı sol kanat Zeneli ile doldurmayı planlıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Alber Zeneli için Fenerbahçe Heerenveen ile temasa geçti ve uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor. 23 yaşında olan Zeneli, 15 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

ZENELİ DE F.BAHÇE’YE SICAK BAKIYOR

23 yaşındaki kanat oyuncusu Zeneli de Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin çok önemli bir kulüp olduğunu, isminin Fenerbahçe ile anılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Zeneli, “Ben de yüksek seviyede bir takımda forma giymek istiyorum” ifadelerini kullanarak, Fenerbahçe’nin teklifine açık kapı bıraktı.