Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı Galatasaray derbide kazandı

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CHP'li Tanju Özcan'dan itiraf gibi açıklama: HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kendisini kadın personeli Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarmakla suçlayan HDP'li 2 vekil ve yönetici ile bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Personelin defalarca uyarılmasına rağmen siyasi paylaşımlar yaptığını ve kendisinin istifa ettiğini belirten Özcan, "Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim" dedi.