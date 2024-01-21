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Spor

Kocaelispor lideri yendi, 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol 1. Lig 19. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Kocaelispor oldu. Goller dakika 14’ Danel Candeias, 23’ Gianni Bruno ve 69’ Douglas Tanque’den geldi. Kocaelispor bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Kocaelispor - Eyüpspor maç özeti ve 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

09:37 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 09:38 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 19. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 19. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Kocaelispor, 1. Lig 19. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Ev sahibi maçtan 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Candeias ve Tanque’den geldi. Eyüpspor’un tek golü Gianni Bruno’dan geldi. Kocaelispor - Eyüpspor maç özeti haberimizde.

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Eyüspor maç özetini izlemek için

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Kocaelispor
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
16 saat önce
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