Kocaelispor, 1. Lig 19. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Ev sahibi maçtan 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Candeias ve Tanque’den geldi. Eyüpspor’un tek golü Gianni Bruno’dan geldi. Kocaelispor - Eyüpspor maç özeti haberimizde.