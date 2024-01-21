Trendyol 1. Lig 19. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.
Kocaelispor, 1. Lig 19. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Ev sahibi maçtan 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Candeias ve Tanque’den geldi. Eyüpspor’un tek golü Gianni Bruno’dan geldi. Kocaelispor - Eyüpspor maç özeti haberimizde.
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Kocaelispor
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
16 saat önce