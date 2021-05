Kocaelispor'un şampiyonluk turunda kaza: İki futbolcu üstü açık otobüsten düştü

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-0’lık Sakaryaspor galibiyeti ile TFF 1. Lig’e çıkan yeşil siyahlı takımın futbolcuları, Körfez ilçesinden başlayarak şampiyonluk turuna çıktı.

Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit’te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralandı. Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastane kaldırıldı.

Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı’nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kutlama sırasında Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı takım otobüsünden düşerek yaralandı Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kentte taraftarlar coşkuyla karşıladı.



Yaşanan talihsiz olayda, D-100 karayolu üzerinde üstü açık otobüste seyir halinde taraftarları selamlayan Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı, aracın üst geçidin altından geçtiği sırada üst geçide takılarak takım otobüsünden düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahri Can Avcı'nın otobüsten yere düşmesi ve ayağa kalkması görüntülendi.

"Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir"





Olay hakkında Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi.

