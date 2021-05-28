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Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u farklı yenerek 1. lige yükseldi

Kocaelispor, TFF 2. Lig Play-Off final karşılaşmasında ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yendi ve TFF 1. Lig'e yükseldi. Kocaelispor'un gollerini Musa Nizam, Benhur Keser, Murat Cem ve Bahattin Köse attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryasporu farklı yenerek 1. lige yükseldi
Futbolcuların galibiyet sevinci.

2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam’ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman’ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

65. dakikada Azad Filiz’in Benhur Keser’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


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