Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u farklı yenerek 1. lige yükseldi

2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Karşılaşmadan dakikalar;
2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam’ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman’ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
65. dakikada Azad Filiz’in Benhur Keser’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
2. Lig Play-Off maçında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. pic.twitter.com/LVTniOLpKU
2. Lig Play-Off maçında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. pic.twitter.com/LVTniOLpKU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 28, 2021