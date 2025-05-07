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Konferans Ligi'nde rövanş zamanı

Konferans Ligi'nde rövanş zamanı

12:037/05/2025, Çarşamba
AA
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Chelsea ilk maçta rakibini 3 farklı mağlup etmişti.
Chelsea ilk maçta rakibini 3 farklı mağlup etmişti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Konferans Ligi yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.


İngiltere ekibi Chelsea, ilk maçta deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.


İspanya'nın Real Betis ise ilk maçta sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.


Turnuvada final müsabakası, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.​​​​​​




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