Konferans Ligi Kupası
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.
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