SÜPER LİG

Konyasporlu futbolcu 189 günlük gol orucunu bozdu

İttifak Holding Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de uzun süren gol hasretini sonlandırdı.

Haber Merkezi DHA
Bajic penaltı vuruşunda Farnolle'ü öağlup etti.

Bajic penaltı vuruşunda Farnolle'ü öağlup etti.

Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor karşısında penaltıdan golünü atan 25 yaşındaki Boşnak forvet Riad Bajic, bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra gol suskunluğunu bozdu.

Sezon başında İtalya Seri A takımlarından Udinese'den kiralık olarak kadroya katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde ligin 3. haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçta atmıştı.

Riad Bajic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta ağları 2 kez havalandırabildi.
Riad Bajic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta ağları 2 kez havalandırabildi.
DHA

Önceki performanslarını mumla arıyor

İtalya'ya transfer olmadan önceki 2 sezonda Konyaspor formasını başarıyla terleten Bajic, eski performasını aratıyor. Riad Bajic, 2015/2016 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 5 gol, 2016/2017 sezonunda ise çıktığı 32 lig maçında ise 17 gol atma başarısı göstermişti.

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