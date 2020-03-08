Konyasporlu futbolcu 189 günlük gol orucunu bozdu

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor karşısında penaltıdan golünü atan 25 yaşındaki Boşnak forvet Riad Bajic, bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra gol suskunluğunu bozdu.
Sezon başında İtalya Seri A takımlarından Udinese'den kiralık olarak kadroya katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde ligin 3. haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçta atmıştı.
Önceki performanslarını mumla arıyor
İtalya'ya transfer olmadan önceki 2 sezonda Konyaspor formasını başarıyla terleten Bajic, eski performasını aratıyor. Riad Bajic, 2015/2016 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 5 gol, 2016/2017 sezonunda ise çıktığı 32 lig maçında ise 17 gol atma başarısı göstermişti.
#MaçSonucu
Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor
⚽45+5' Bajic (P)
⚽80' Murat Yıldırım pic.twitter.com/wAkMNsgMrk
#MaçSonucu
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