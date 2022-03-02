Krasnodar Daniel Farke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Dünya

Fransa'nın bitmek bilmeyen ırkçı siyasetlerinden iki yüzlü açıklamalar gelemeye devam ediyor.

Fransa'da aşırı sağcı ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa'nın Ukraynalı müştecileri kabul etmesi üzerine skandal bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalı mültecileri kabul etmesi doğaldır.' ifadelerini kullandı.