Krasnodar Daniel Farke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Premier Lig ekibi Norwich City'den ocak ayında ayrılarak Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile anlaşan Daniel Farke'nin buradaki macerası kısa sürdü.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Beşiktaş'ın da, gündemine gelen Daniel Farke Rusya ligine gitmişti. Krosnadar'ın başına geçen Alman hoca, burada iki ay bile geçirmeden görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Daniel Farke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı ifade edildi.