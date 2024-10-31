LaLiga'daki ırkçı tezahüratlar bitmek bilmiyor

İspanyol futbolunda son dönemde büyük bir sorun haline gelen ırkçı tezahürat ve hakaretler, Real Madrid-Barcelona maçında tribünlerden İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yapılan ırkçı söylemlerle tekrar gündeme geldi.





İspanya'da son dönemde yeşil sahalarda giderek artan ve özellikle siyahi oyuncuları hedef alan ırkçı saldırılar derlendi.





Faslı bir baba ile Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 26 Ekim'de formasını giydiği Barcelona'nın Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 3. golünü attıktan sonra stadyumdaki bir grup taraftarın ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), ırkçı söylemelere müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.





Real Madrid Kulübü de futbolcuya yönelik ırkçı söylemleri kınayarak, sorumluların tespit edilmesi için iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Irkçılığın hedefindeki isim: Vinicius Jr.

Yamal ve Tchouameni'nin maruz kaldığı hakaretler, İspanyol futbolunda son dönemde artan ırkçılık olaylarıyla en çok hedef alınan Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'u akıllara getirdi.





İspanyol yargısı, Vinicius ile bağlantılı iki farklı ırkçılık olayında, haziran ve eylül aylarında toplam 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verdi.

Son olarak 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesi sosyal medyada Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanya başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişi gözaltına alındı.





Defalarca ırkçı tezahüratlara maruz kalan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, mayıs ayında verdiği röportajda "ırkçı tezahüratların her maçta gerçekleştiğini" belirterek, göz yaşlarını tutamayıp, taraftarların sahada kötü oynaması için ten rengi üzerinden saldırdığını ifade etmişti.





LaLiga'da, 25 Ocak 2020'de oynanan Espanyol-Athletic Bilbao karşılaşmasında bir taraftarın Athletic Bilbao'nun siyahi futbolcusu İnaki Williams'a yönelik ırkçı hakaretlerinin yargıya taşınması, ülkede bir ilk oldu.

Barselona İl Mahkemesinde yargılanacak İspanyol taraftar için 2 yıl hapis, 5 yıl stadyumlara giriş yasağı ile futbolcu İnaki Williams'tan uzak durma ve para cezası talep edildi.





İspanya'da futbolda ırkçılığın yargıya taşınması açısından bir ilk olan davada sanık, "temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı söylemler kullanmakla" suçlandı.





Nico Williams kendini ırkçılıkla mücadeleye adadı

İspanya Milli Takımı ve La Liga ekibi Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nico Williams, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada ülkedeki siyahi futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı mücadele etmeyi hayatının en büyük amacı olarak gördüğünü belirtti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), 22 yaşındaki genç yıldızın geçen sezon Atletico Madrid taraftarlarının ırkçı hakaretlerine maruz kalmasının ardından, Atletico Madrid'in güney tribününe iki maçlık kısmi kapatma cezası vermişti.





Irkçılığın mağduruna ceza verildi

RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta 3. Lig'de oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçında tribünden kendisine ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftara tepki gösteren Rayo Majadahonda'nın Senegalli kalecisi Cheikh Sarr'a 2 maç men cezası vermesiyle büyük tepki topladı.

3. Lig 1. Grup'ta 30 Mart'ta oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçının 87. dakikasında yaşanan olayda, tribünden gelen ırkçı söyleme karşı tepki gösteren ve kendisine hakaret eden kişinin yanına giderek tartışan Sarr, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.





Getafe'ye ırkçılık cezası

RFEF Disiplin Komitesi, geçen sezon LaLiga'nın 30. haftasında mart ayında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna ve Teknik Direktör Quique Sanchez Flores'i hedef alan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Getafe kulübüne 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezası verdi.





RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.































