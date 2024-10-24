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Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı

Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı

16:3024/10/2024, Perşembe
AA
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Vinicius Junior, İspanya'da sık sık ırkçı saldırılara maruz kalıyor.
Vinicius Junior, İspanya'da sık sık ırkçı saldırılara maruz kalıyor.

İspanya'da sosyal medya aracılığıyla Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını" açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi.


İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.


Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.



#Vinicius Junior
#Real Madrid
#İspanya La Liga

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