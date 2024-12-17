İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Inter, deplasmanda Lazio'yu 6-0 mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lazio-Inter maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Lazio'nun konuğu oldu. Mücadeleyi Inter 6-0 kazanırken, milli yıldızımın Hakan Çalhanoğlu 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 43'üncü dakikada penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45'te Dimarco, 51'de Barella, 53'te Dumfries, 77'de Augusto ve 90'da Marcus Thuram kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydedip 3'üncü golün de asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.