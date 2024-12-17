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İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Inter Lazio'ya fark attı

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Inter Lazio'ya fark attı

Haber Merkezi
09:4817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hakan Çalhanoğlu, Lazio maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Hakan Çalhanoğlu, Lazio maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Inter, deplasmanda Lazio'yu 6-0 mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lazio-Inter maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Lazio'nun konuğu oldu. Mücadeleyi Inter 6-0 kazanırken, milli yıldızımın Hakan Çalhanoğlu 1 gol ve 1 asistle oynadı.


Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 43'üncü dakikada penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45'te Dimarco, 51'de Barella, 53'te Dumfries, 77'de Augusto ve 90'da Marcus Thuram kaydetti.


Maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydedip 3'üncü golün de asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.


Lazio-Inter maç özeti izle


Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu ödülünü kazandı:

#Inter
#Lazio
#HakanÇalhanoğlu

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