Leandro Paredes Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İtalya basınında çıkan son haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Leandro Paredes ile anlaşma sağladı Corriere dello Sport'un haberine göre; hem Paris Saint-Germain hem de Paredes ile el sıkışan Aslan, bu hafta transferi sonuçlandıracak.





Arjantinli oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalayacak olan Galatasaray, Paredes'e yıllık 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Paredes, İtalyan ekibinde 35 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Arjantin Milli Takımı formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.





Torreira Lazio yolunda

İtalyan basını Paredes'in gelmesi halinde Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğini de gündeme getirdi. Uzun zamandır Lazio'nun transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Maurizio Sarri'nin istediği oyuncular listesinin başında bulunan Torreira için görüşmeler başlayacak. Uruguaylı futbolcunun menajeri, Lazio cephesinin teklifini dinleyecek. İtalyan ekibinin Torreira'ya yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor. Lazio, Galatasaray'a ise satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.





Galatasaray bırakmak istemiyor

Galatasaray, bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Torreira'yı bırakmayı düşünmüyor. Uruguaylı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer alıyor. Torreira Galatasaray'da devam etmeye sıcak baksa da kendi bölgesinde yapılan Paredes transferi sonrasında teklifleri dinleme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, bazı oyuncularla yollarını ayırarak yeni takviyeler yapmayı da planlıyor.







