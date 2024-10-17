Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Yeni sezona Süper Lig’e bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet ve puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar buna karşın Süper Lig’de ilk sekiz haftada dikkat çeken istatistik yakaladı. Kartal yakaladığı istatistikle Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bıraktı. İşte detaylar.