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Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

10:3217/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde ilk iki maçını kaybeden siyah-beyazlılar zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Avrupa Ligi’ne 2’de 2 ile başlayan Lyon ise liderlik yarışını bırakmak istemiyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında deplasmanda Lyon’a konuk olacak. Lyon ile 4. kez karşılaşacak olan siyah-beyazlılar rakibine karşı 1 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - Beşiktaş maçı
24 Ekim Perşembe günü saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii
ve
TRT Spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Lyon
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

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