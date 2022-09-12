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Maç sonucu: Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılıklı gollerle geçen ve büyük bir heyecana sahne olan haftanın kapanış maçını ev sahibi ekip, 3-2'lik skorla kazandı. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonucu: Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor | Özet izle 📺: Golleri kim attı?
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılıklı gollerle geçe ve büyük bir heyecana sahne olan haftanın kapanış maçını ev sahibi ekip, 3-2'lik skorla kazandı. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının özet görüntülerini, önemli anlarını ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.

21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu

34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1

42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

55. dakikada Adana Demirsporlu Badou Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor. 2-1

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

84. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile aradığı golü buldu. 2-2

90+4. dakikada Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın golüyle zorlu maçı kazanan taraf oldu. 3-2

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