MAÇ SONUCU | Trabzonspor-Çorumspor: 3-1

Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında Çorumspor ile karşılaştı. Kupada şampiyonluk hedefleyen bordo mavililer sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golleri Fountas, Enis Destan ve Bakasetas attı. Çorumspor'un tek golü Thomas'tan geldi. Karadeniz temsilcisi aldığı bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

İdeale yakın kadro

Trabzonspor, Süper Lig’de Kayserispor’a mağlup olduktan sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK'yı konuk etti. Hafta sonu ligde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah avcı, ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Berat, Abdulkadir , Trezeguet ve Onuachu’yu kenarda oturttu. Trabzonspor'da sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, bordo-mavili forma altında ilk kez Çorum FK'ya karşı ilk 11'de forma giydi. Umut, son Kayserispor maçında oyuna sonradan girip 12 dakika süre almıştı.

Öğrencilere bilet jesti

Trabzonspor Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda ilköğretim okulu öğrencilerini dün akşam Çorum FK ile oynanan maça davet etti. Veli gözetiminde maça gelen öğrenciler maç boyunca bordo-mavili takımı desteklerken, tribünlerde renkli görüntüler verdiler. Öte yandan ilçe belediyeleri de maça gelen taraftarlara ikamet ettikleri ilçelerden ücretsiz otobüs tesis ederek karşılaşmaya sorunsuz gitmelerini sağladı.

Şehit çocukları eşlik etti

Trabzonspor dün akşam sahaya şehit çocukları ile birlikte çıktı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan’ın talimatı ile şehit aileleri ile diyaloğa geçen yönetim kurulu, şehit çocuklarını aileleriyle birlikte maça davet etti. Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken şehit çocukları kendilerine eşlik etti. Çocuklar seremoni sonrasında tribünde kendilerine ayrılan yerden aileleri ilei birlikte karşılaşmayı izledi.

Fountas'ın Trabzonspor forması ile ilk golü

Süper Lig'de beklediği forma şansını bulamayan Fountas, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelelerinde Çorum FK’ye karşı bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydetti. Yunanistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Fountas'ın Trabzonspor'daki kaderi tartışma konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu, Çorum karşılaşmasının 3. dakikasında Trabzonspor'un ilk golünü attı. Tecrübeli orta saha oyuncusu daha önce de Kasımpaşa karşılaşmasında 1 asist kaydetmişti.







