A Milli Futbol Takımımız, 3-1 kazandığı maçın rövanşında UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmasında Macaristan'a konuk oldu.





Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi milliler 3-0 kazandı ve UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.





Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P), 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.





MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

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Maçtan önemli dakikalar:

4' Dominik Szoboszlai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Daniel Gazdag'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.

16' Dominik Szoboszlai'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

37' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Denes Dibusz ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

39' Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Arda Güler, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Denes Dibusz'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.

İKİNCİ YARI

53' Pozisyonun devamında Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Denes Dibusz topa hakim olmayı başardı.

56' Loic Nego'nun ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

90' Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanının solundan içeri çevirdiği ortasını iyi takip eden Abdülkerim Bardakcı, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Denes Dibusz'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.









Maçtan notlar:

Baniya ilk kez maç kadrosunda

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.





İstiklal Marşı ıslıklandı

Seremonide sıra İstiklal Marşı'na geldiğinde ev sahibi ekibin taraftarları marş okunurken ıslıkladı. Macar taraftarlar, ıslıklarını marş başlangıcından sonuna kadar sürdürdü.





Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.





Yusuf Akçiçek ilk kez formayı giydi

19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Genç futbolcu, ay-yıldızlıların deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın 82'nci dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine dahil oldu. Bu maçla birlikte 19 yaşındaki Yusuf, ilk kez A Milli Takım'da görev aldı.









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