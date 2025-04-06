Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı şampiyon oldu!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı şampiyon oldu!

16:186/04/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı şampiyonluğu böyle kutladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı şampiyonluğu böyle kutladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi Play-off final maçında Ceylanpınar Tekerlekli Basketbol Takımı ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, rakibini 62-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi Play-off final maçları, Ankara’da sona erdi. Final karşılaşmasında Ceylanpınar Tekerlekli Basketbol Takımı ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, rakibini 62-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Play-off çeyrek finalinden itibaren gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Malatya temsilcisi, zorlu mücadelelerin ardından finale yükseldi. Ankara’da oynanan final maçında üstün bir oyun sergileyen Malatya ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

#Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı
#Şampiyon
#Ceylanpınar Tekerlekli Basketbol Takımı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları isim listesi