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Manchester United Corona virüsünden dolayı Odion Ighalo’yu tesislere almadı

Manchester United Corona virüsünden dolayı Odion Ighalo’yu tesislere almadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Çin Süper Lig takımı Shanghai Shenhua’dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo’yu olası bir Covid19 (Corona virüs) taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.

Haber Merkezi DHA
30 yaşındaki Odion Ighalo santrfor oynuyor.

30 yaşındaki Odion Ighalo santrfor oynuyor.

Fotoğraf: DHA

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzakdoğu’yu etkisi altına alan Covid-19 (Corona virüs) salgını Manchester United’ı da endişelendirdi.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua’dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için Corona virüsü önlemi aldı.

30 yaşındaki futbolcuyu virüs salgınına karşı kulüp tesislerden uzak tutma kararı alan İngiliz Kulübü, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendirecek.

  • Resmi rakamlara göre Covid-19 (Corona virüs) nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.

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