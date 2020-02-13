Manchester United Corona virüsünden dolayı Odion Ighalo’yu tesislere almadı

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzakdoğu’yu etkisi altına alan Covid-19 (Corona virüs) salgını Manchester United’ı da endişelendirdi.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua’dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için Corona virüsü önlemi aldı.

30 yaşındaki futbolcuyu virüs salgınına karşı kulüp tesislerden uzak tutma kararı alan İngiliz Kulübü, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendirecek.

Resmi rakamlara göre Covid-19 (Corona virüs) nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.