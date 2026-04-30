Manisa FK son maçta Sakaryaspor'u konuk edecek

12:2930/04/2026, Perşembe
DHA
Manisa FK son maçta Sakaryaspor'u konuk edecek
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek play-off oynama şansını yitiren Manisa Futbol Kulübü yarın son hafta maçında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ev sahibi Manisa FK'da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında kırmızı kart gören sol bek Yasin Güreler ve orta saha Mamadou Cissokho'nun yanı sıra stoper Christopher Herelle mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK son haftaya 52 puanla 10'uncu sırada girerken, Sakaryaspor ise 34 puanla 1'inci basamakta yer aldı.

