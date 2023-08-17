Hollanda ekibi Twente Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Riga'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk maçı da 2-0 kazanan Hollanda ekibi tur atladı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi durumunda Twente ile eşleşecek.