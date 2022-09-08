Marsilyalı taraftarlardan LGBT sapkınlığına tepki: Yırtıp attılar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham'ın, Fransa takımı Marsilya'yı ağırladığı maçta konuk ekibin taraftarları dikkati çeken bir hareke imza attı.
Fransız ekibinin taraftarları, Tottenham Hotspur Stadyumu'nun deplasman tribününe asılan LGBT bayrağını kaldırarak, yırttı.
Marsilyalı taraftarların bu tepkisi sosyal medyada büyük ses getirdi.
İşte o anlar:
Marsilya taraftarları, dün gece Tottenham deplasmanında önlerine konan LGBT bayrağını kaldırdı. #UCL pic.twitter.com/TymOdXqSMB
Marsilya taraftarları, dün gece Tottenham deplasmanında önlerine konan LGBT bayrağını kaldırdı. #UCL pic.twitter.com/TymOdXqSMB— SPOR (@yenisafakspor) September 8, 2022