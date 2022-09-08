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Marsilyalı taraftarlardan LGBT sapkınlığına tepki: Yırtıp attılar

Marsilyalı taraftarlar, Tottenham ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yapılanmak istenen LGBT propagandasına izin vermedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilyalı taraftarlardan LGBT sapkınlığına tepki: Yırtıp attılar
Tribünde önlerine konan LGBT bayrağını kaldırdılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham'ın, Fransa takımı Marsilya'yı ağırladığı maçta konuk ekibin taraftarları dikkati çeken bir hareke imza attı.

Fransız ekibinin taraftarları, Tottenham Hotspur Stadyumu'nun deplasman tribününe asılan LGBT bayrağını kaldırarak, yırttı.

Marsilyalı taraftarların bu tepkisi sosyal medyada büyük ses getirdi.

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