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Mbaye Diagne ile ilgili şaşırtan gerçek: Futbolu düşünmüyor

Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı kırmızılı forma ile henüz beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar Senegalli golcü için umudunu korurken futbol yazarı Halil Özer'den çarpıcı iddialar geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla sadece 1 penaltı golü attı.

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla sadece 1 penaltı golü attı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı kırmızılı forma ile henüz 1 gol attı. Senegalli golcünün bu golü Trabzonspor maçında penaltıdan geldi.

Performans olarak henüz beklentileri karşılayamayan oyuncu için futbol yazarı Halil Özer'den Lipe Plus yayınında çarpıcı iddialar geldi.

Özer, Diagne'nin Kasımpaşa'da attığı gollerden sonra maske takması ve sonrasında yaşadığı sıkıntılarla ilgili önemli bilgiler verdi.

İşte Halil Özer'in Diagne ile açıklamalardan dikkat çeken bölüm;

  • "Diagne'ye 'King Kong maskesi takıp her maçta sarı kart görme' diyorlar. Yine takıyor. Maskeyi saklıyorlar; ya buluyor ya da başka bir yerden alıyor. Neden takıyorsun diye sorunca 'Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşıp çok büyük paralar kazanacağım' diyor."

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