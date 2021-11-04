Fenerbahçe'den Avrupa maçında muhteşem goller

Fenerbahçe, Antwerp ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın kaptan olarak mücadeleye başlaması dikkat çekti.
Yandaş'ın attığı harika golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de tartışılan isimler Meyer ve Berisha'nın gol atması sosyal medyada sarı lacivertli taraftarları oldukça memnun etti.
Mert Hakan Yandaş'ın golünü izle;
MERDO! 1-0
Tüm videolar için - @golaloo pic.twitter.com/0Zt2cYwXx6
MERDO! 1-0
Meyer'in golünü izle;
VARDIR BİR BİLDİĞİ! 2-0
Tüm videolar için - @golaloo pic.twitter.com/9kEilDRxLr
VARDIR BİR BİLDİĞİ! 2-0
Berisha'nın golünü izle;
MERGIM FUCKING BERISHA! 3-0
Tüm videolar için - @golaloo pic.twitter.com/UDr0h0Zqox
MERGIM FUCKING BERISHA! 3-0