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Fenerbahçe'den Avrupa maçında muhteşem goller

Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısında muhteşem bir performans sergiledi ve devreye 3-0 önde girdi. Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın kaptan olarak mücadeleye başlaması dikkat çekti. Yandaş'ın attığı harika golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de tartışılan isimler Meyer ve Berisha'nın gol atması sosyal medyada sarı lacivertli taraftarları oldukça memnun etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş gol izle: Meyer gol izle: Berisha gol izle: Antwerp-Fenerbahçe golleri izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe, Antwerp ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın kaptan olarak mücadeleye başlaması dikkat çekti.

Yandaş'ın attığı harika golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de tartışılan isimler Meyer ve Berisha'nın gol atması sosyal medyada sarı lacivertli taraftarları oldukça memnun etti.

Mert Hakan Yandaş'ın golünü izle;

Meyer'in golünü izle;

Berisha'nın golünü izle;
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