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Milan - Inter maçı hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final

Milan - Inter maçı hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final

15:192/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan, bu akşam ezeli rakibi Inter’i San Siro’da ağırlıyor.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan, bu akşam ezeli rakibi Inter’i San Siro’da ağırlıyor.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan, bu akşam ezeli rakibi Inter’i San Siro’da ağırlıyor. Inter’de sakatlıkları süren Dumfries, Zielinski ve yıldız golcü Lautaro Martinez’in yokluğu dikkat çekerken, Bastoni’nin dönüşü umut veriyor. Milan ise evinde taraftar desteğiyle finale bir adım yaklaşmayı hedefliyor. Bu maçın rövanşı ise 23 Nisan’da oynanacak. Peki, Milan - Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar.

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan ve Inter karşı karşıya gelecek. San Siro’da oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Peki, Milan - Inter maçı hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.

MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı bu akşam saat 22.00’de
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLAN - INTER CANLI İZLE

Milan - Inter maçını canlı izlemek için

MİLAN - INTER CANLI SKOR

MİLAN - INTER MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MİLAN

16 Mike Maignan

19 Theo Hernandez

31 Strahinja Pavlovic

32 Kyle Walker

46 Matteo Gabbia

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

29 Youssouf Fofana

38 Warren Bondo

79 Joao Felix

90 Tammy Abraham

INTER

1 Yann Sommer

15 Francesco Acerbi

28 Benjamin Pavard

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

16 Davide Frattesi

20 Hakan Çalhanoğlu

22 Henrikh Mkhitaryan

30 Carlos Augusto

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram



#Milan
#Inter
#İtalya Kupası

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