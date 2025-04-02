İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan, bu akşam ezeli rakibi Inter’i San Siro’da ağırlıyor. Inter’de sakatlıkları süren Dumfries, Zielinski ve yıldız golcü Lautaro Martinez’in yokluğu dikkat çekerken, Bastoni’nin dönüşü umut veriyor. Milan ise evinde taraftar desteğiyle finale bir adım yaklaşmayı hedefliyor. Bu maçın rövanşı ise 23 Nisan’da oynanacak. Peki, Milan - Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar.
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan ve Inter karşı karşıya gelecek. San Siro’da oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Peki, Milan - Inter maçı hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.
MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
MİLAN - INTER CANLI İZLE
MİLAN - INTER CANLI SKOR
MİLAN - INTER MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MİLAN
16 Mike Maignan
19 Theo Hernandez
31 Strahinja Pavlovic
32 Kyle Walker
46 Matteo Gabbia
11 Christian Pulisic
14 Tijjani Reijnders
29 Youssouf Fofana
38 Warren Bondo
79 Joao Felix
90 Tammy Abraham
INTER
1 Yann Sommer
15 Francesco Acerbi
28 Benjamin Pavard
32 Federico Dimarco
36 Matteo Darmian
16 Davide Frattesi
20 Hakan Çalhanoğlu
22 Henrikh Mkhitaryan
30 Carlos Augusto
8 Marko Arnautovic
9 Marcus Thuram