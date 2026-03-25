Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli futbolcudan kötü haber! Romanya maçında oynaması zor

16:4125/03/2026, mercredi
Diğer
Sonraki haber
Milli takım hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi milli oyuncudan kötü haber geldi.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavı olan Romanya play-off yarı finali öncesi savunma hattından üzücü bir haber geldi.

A Spor'da yer alan habere göre Merih Demiral'ın büyük ihtimalle karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.

Sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in ise takımdan ayrı düz koşu yaptığı aktarıldı.



#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Romanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
