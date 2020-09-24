Mısır kulübünden küstah yaklaşım: Türkiye bizim düşmanımız oyuncu vermeyiz

Mısır'ın Zemalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed, bu yaz transfer döneminde birçok Türk kulübünün gündemine gelmiş ve transfer edilmesi için görüşmelerde bulunulmuştu.

Zemalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour'un ON Sports'un kaynak gösterildiği haberde Türkiye hakkında tepki çeken sözlere imza attı. Mansour, Türkiye'den teklif aldıklarını doğrularken bunları reddettiklerini açıkladı. Bunun sebebi olarak da Türkiye'yi düşman ülke olarak görmelerine bağladı.

İşte Zemalek Başkanı Mortada Mansour'un Mostafa Mohamed'in transferi üzerinden Türkiye hakkında yaptığı tepki çeken açıklamalar;