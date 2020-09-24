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Mısır kulübünden küstah yaklaşım: Türkiye bizim düşmanımız oyuncu vermeyiz

Transfer döneminde adı birçok Türk takımıyla anılan Mostafa Mohamed için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Menajerlerin önerisiyle son olarak Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Zemalek'ten küstah bir açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohammed, Mısır'da 'Yeni Salah' olarak lanse ediliyor.

Mostafa Mohammed, Mısır'da 'Yeni Salah' olarak lanse ediliyor.

Mısır'ın Zemalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed, bu yaz transfer döneminde birçok Türk kulübünün gündemine gelmiş ve transfer edilmesi için görüşmelerde bulunulmuştu.

Zemalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour'un ON Sports'un kaynak gösterildiği haberde Türkiye hakkında tepki çeken sözlere imza attı. Mansour, Türkiye'den teklif aldıklarını doğrularken bunları reddettiklerini açıkladı. Bunun sebebi olarak da Türkiye'yi düşman ülke olarak görmelerine bağladı.

İşte Zemalek Başkanı Mortada Mansour'un Mostafa Mohamed'in transferi üzerinden Türkiye hakkında yaptığı tepki çeken açıklamalar;

  • "Mostafa Mohamed için Türkiye'den teklif aldık. Oyuncuya durumu anlatacağız. Orası düşman ülke ve bu bir futbol görüşmesi de olsa onların yetkilileri ile görüşmeyi reddettiğimizi anlamasını sağlayacağız."
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