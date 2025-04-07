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Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışlarının dördüncüsü Ankara'da yapıldı

Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışlarının dördüncüsü Ankara'da yapıldı

11:307/04/2025, Pazartesi
AA
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Ankara'daki organizasyona katılım yoğundu.
Ankara'daki organizasyona katılım yoğundu.

Modern pentatlon branşında Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nın dördüncüsü, yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi.

Eryaman TOHM'da gerçekleştirilen yarışlarda açık yaş, gençler, 19, 17, 15, 13, 11 ve 9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.


Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışları yine çok büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Yarışlarda birinci olan sporcular şöyle:


Açık yaş kadınlar: İpek Akşin


Açık yaş erkekler: Ali Akaydın


Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan


Genç erkekler: Kıvanç Eren Taşyaran


19 yaş altı kadınlar: Yaren Kalender


19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun


17 yaş altı kızlar: Zeynep Ay


17 yaş altı erkekler: Arda Meriç


15 yaş altı kızlar: Aylin Yılmaz


15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan


13 yaş altı kızlar: Zeynep Sezer


13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç


11 yaş altı kızlar: Doğa Usman


11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç


9 yaş altı kızlar: Elis Ulaş


9 yaş altı erkekler: Gökhan Altun



#Modern pentatlon
#Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu
#Ankara

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