Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışlarının dördüncüsü Ankara'da yapıldı

Modern pentatlon branşında Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nın dördüncüsü, yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi.
Eryaman TOHM'da gerçekleştirilen yarışlarda açık yaş, gençler, 19, 17, 15, 13, 11 ve 9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışları yine çok büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yarışlarda birinci olan sporcular şöyle:
Açık yaş kadınlar: İpek Akşin
Açık yaş erkekler: Ali Akaydın
Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan
Genç erkekler: Kıvanç Eren Taşyaran
19 yaş altı kadınlar: Yaren Kalender
19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun
17 yaş altı kızlar: Zeynep Ay
17 yaş altı erkekler: Arda Meriç
15 yaş altı kızlar: Aylin Yılmaz
15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan
13 yaş altı kızlar: Zeynep Sezer
13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç
11 yaş altı kızlar: Doğa Usman
11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç
9 yaş altı kızlar: Elis Ulaş
9 yaş altı erkekler: Gökhan Altun