Morutan İtalya'da şova başladı: Pisa'nın planı suya düştü

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde daha çok forma şansı bulması için İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık gönderdiği Olimpiu Morutan, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti.

Rumen futbolcu, Pisa formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atarken 7 de asist yaptı. İtalya Serie B'de 6. sırada bulunan Pisa'nın en etkili oyuncularının başında gelen Morutan'ın form yakalaması en çok Galatasaraylıları sevindirdi.

Kiralanırken bonservisini alma önceliği Pisa'ya verilen oyuncunun geleceği merak konusu oldu. İtalyan ekibi, 31 Mayıs gününe kadar Morutan için 5.5 milyon Euro ödeyerek futbolcunun tüm haklarını eline alabilecek. Pisa yönetimi önceki günlerde Galatasaray'a nakit 3.5 milyon Euro ödeme teklif etti ancak sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi.

Morutan'ın 31 Mayıs gününe kadar bonservisi alınmaz ise Galatasaray'ın oyuncunun formunu göz önünde bulundurarak daha iyi bir satış yapabileceği konuşuluyor.



