Spor NBAdeki "Türk derbisi"ni, Cedinin 20 sayısına rağmen Furkanın takımı kazandı
NBA

NBA'deki "Türk derbisi"ni, Cedi'nin 20 sayısına rağmen Furkan'ın takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 125-119 yendi.

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Haber Merkezi AA
NBAdeki Türk derbisini, Cedinin 20 sayısına rağmen Furkanın takımı kazandı
Cedi Osman-Furkan Korkmaz

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Furkan'ın forma giydiği 76ers, seyircisi önünde Cedi'nin takımı Cavaliers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 5 asistle oynayan Tyrese Maxey, 25 sayı, 11 asistle "double double" yapan James Harden ve 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Joel Embiid taşıdı. 7 dakika süre alan Furkan ise skora katkıda bulunamadı.

Cavaliers cephesinde Darius Garland 26 sayı, 19 asist, Isaac Okoro 22 sayı, Jarrett Allen 20 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 20 sayıyla mücadele etti.

Alperen'in "double double"ı mağlubiyeti önleyemedi

Denver Nuggets, 7 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta ağırladığı Houston Rockets'ı 116-101 mağlup etti.

All-star pivotu Nikola Jokic'ten yoksun sahaya çıkan Nuggets'ın skor yükünü, 31 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla yıldızlaşan DeMarcus Cousins çekti.

Lig sonuncusu Rockets, arka arkaya 12. maçını kaybetti. Rockets'ta Christian Wood 22 sayı, 10 ribaunt, Alperen Şengün de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-117

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 111-106

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 125-119

Toronto Raptors-Orlando Magic: 97-103

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 112-118

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 124-90

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-138

Denver Nuggets-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-New York Knicks: 115-114

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