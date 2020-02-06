Nihat Özdemir konuşuyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özdemir'in, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlediği basın toplantısından satır başları şöyle;

"Herkesin şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok"

"Gündemi değerlendirmek ve eleştirileri yanıtlamak için buradayız. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok."

"18 takımı birden nasıl hedef alırız?"

"90'ın üzerinde basın açıklaması geldi. Federasyondan, hakemlerden, kurullardan, kararlardan. Konu benzer. MHK ve hakemler. 18 takım da TFF'den, hakemlerden ve kurullardan şikayetçi. Soruyorum 18 takımı birden nasıl hedef alırız? Kirli düzen, şaibe, masaya vurma gibi söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir? "

"Biz futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz. Usulsüz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü bir diğerinden ayırt etmedik. Talimatları, kuralları bütün kulüplere karşı eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik.Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik."

"Kurullarımız görevlerinin başındadır"

"8 ay önce göreve gelmiş ve görev süremiz içerisinde kanun, statü ve talimatlar çerçevesinde futbolumuzu yönetmek üzere bize tanınan yetkiler çerçevesinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Birilerine karşı sahada vermenin mücadelenin yanı sıra federasyon üzerinden de planlı şekilde muhtemel teknik ve yönetimsel sorunları örtüleme çabalarını görmekteyiz. Tarafımızdan atanan bağımsız görev yapma yeteneğine sahip olan kurullarımız görevlerinin başında bulunmaktadır. Kurullarımız görev alanlarıyla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda özgürce hareket etmek, yetkilerinde ve yeteneğindedir."