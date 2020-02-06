Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe cevabı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir'in, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlediği basın toplantısından satır başları şöyle;

"Herkesin şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok"

"Gündemi değerlendirmek ve eleştirileri yanıtlamak için buradayız. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok."

"18 takımı birden nasıl hedef alırız?"





"90'ın üzerinde basın açıklaması geldi. Federasyondan, hakemlerden, kurullardan, kararlardan. Konu benzer. MHK ve hakemler. 18 takım da TFF'den, hakemlerden ve kurullardan şikayetçi. Soruyorum 18 takımı birden nasıl hedef alırız? Kirli düzen, şaibe, masaya vurma gibi söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir?"

"Saygı bekledik ama görmedik"



"Biz futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz. Usulsüz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü bir diğerinden ayırt etmedik. Talimatları, kuralları bütün kulüplere karşı eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik.Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik."

"Kurullarımız görevlerinin başındadır"





"8 ay önce göreve gelmiş ve görev süremiz içerisinde kanun, statü ve talimatlar çerçevesinde futbolumuzu yönetmek üzere bize tanınan yetkiler çerçevesinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Birilerine karşı sahada vermenin mücadelenin yanı sıra federasyon üzerinden de planlı şekilde muhtemel teknik ve yönetimsel sorunları örtüleme çabalarını görmekteyiz. Tarafımızdan atanan bağımsız görev yapma yeteneğine sahip olan kurullarımız görevlerinin başında bulunmaktadır. Kurullarımız görev alanlarıyla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda özgürce hareket etmek, yetkilerinde ve yeteneğindedir."

"Kulüplerimiz düzlüğe çıkacak"

"Hepimizi birleştiren, kenetleyen bir milli takımımız var. Şenol hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde EURO 2020 finalleri var. Maç maç bakacağız. Gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz. Kulüp lisans kurulundaki yapısal değişiklik, FFP talimatı ve takım harcama limitleri bugün hepinizin bildiği gibi çok tartışılmaktadır. Ancak Türk futbolunda aldığımız kararlar devrim niteliğindedir. Biz bu adımları attık. Bu adımlarla kulüpleri mali disipline uymaları halinde önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacaklarına inanıyoruz."

"Geciken ödemeleri yaptık"



"Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Kulüplerimizin menfaatlerini maksimum seviyede koruduk. Her iki tarafın haklarını koruyacak kararı aldık. 2 Ağustos’ta beIN Sports’la ek bir sözleşme yeniledik. Kulüplerimizin 3 ay geciken ödemelerini yaptık. Yüzde 13’lük bir kayıp oldu. Ancak yayıncımızla istikrarlı işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Digiturk bizim ortağımızdır. Gelecek sezon da aynı şekilde Türk futbolunun değerini yükselterek yola devam edeceğiz."

"Şampiyonlar Ligi finali 2005’ten daha güzel olacak"

"Olimpiyat stadımızı yeniledik. UEFA standartlarında 72 bin koltuklu hale getirdik. Şampiyonlar Ligi finali müthiş bir tanıtım fırsatı olacak. 2005’te düzenlediğimiz finalden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Yeni projelerimizi de çok önemsiyoruz. Futbolu okullarda yaygınlaştırarak önemli bir hamleyi de gerçekleştiriyoruz. Futbola başlama yaşını aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. UEFA’dan aldığımız destekle, eğitimlere daha bilimsel süreçleri katarak sağlıklı bir futbol nesli yaratma konusunda büyük adımlar atmayı planlıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile TFF olarak çok yakında bir işbirliği protokolü yaparak futbol kulüplerimizin, futbolcu ihracatı yani dış transferleri sebebiyle hizmet ihracatçısı sayılması ve diğer sektörlere tanınan vergi ve teşviklerden faydalanabilmesi için çalışma başlattık."

"Tüm maçlar ertelenirken Malatya'da neden oynatalım"



"Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın güvenliği. Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık. Bölgedeki tüm kulüplerimizle birebir görüştük, onlara geçmiş olsun dedik. Erteleme kararımızı da kamuoyuna bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır. Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, diğer tarafta artçılar yaşanıyor. Allah korusun maç sırasında bir artçı olsa, insanlar panik olsa, bunun hesabını nasıl verirdik? Biz o günlerde acıları paylaşırken samimiydik, Federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme kararıyla ilgili yapılan yorum ve açıklamalar, beni ve yönetim kurulumuzu derinden üzmüştür."

"Talimatı eleştiri konusu yaptılar"

“Talimatla ilgili gerek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve gerekse Trabzonspor kulüplerimizin yoğun bir şekilde açıklamaları oldu. Önce 1 Haziran’daki genel kurulumzuda statü değişikliğini yaparak lisans talimatını değiştirdik. 28 Haziran’da yürürlüğe soktuk. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya konuluyor. Bu süreçte kulüp lisans kurulu 18 kulübümüzü başkan, yöneticileri ve finansçıları ile toplantılar yaptılar. Tüm çalışmalar birebir anlatıldı. Sistemin nasıl işleyeceği kendilerine bildirildi. Hatta birçok başkanımız Kulüpler Birliği Eski Başkanı Fikret Orman da olmak üzere defalarca kurallara titizlikle uyacağız açıklaması yaptı. Ancak ne hikmetse zaman geçtikçe beraber yürürlüğe soktuğumuz talimatın her detayını eleştiri konusu yaptılar. Oysa takvimimiz çok net açıktı."

"Mustafa Cengiz talimatları okusaydı, görecekti..."





"Sayın Mustafa Cengiz’in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu. Kulüp lisans kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK kuruluşları gibi bağımsız hukuk kurullarından bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir. Kendisine hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplere ayrıcalık yapıldığını söylüyor. FFP talimatı tüm kulüplerin desteği ile hazırlandı. Federasyon olarak biz son noktayı koyup yayınladık. O gün ilan ettiğimiz takvimi bütün kulüpler biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit arttırım talebinde bulunacağını da hepsi biliyordu. Kurul talepleri değerlendirip kararları verdi. Sayın Cengiz kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki açıklamaya gelince. Talimatımız açık ve net. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki cezada uygulanır. O yüzden şu an neden cezadan kurtarıldı demek doğru değildir. Sayın Mustafa Cengiz 15 Aralık’tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Öyle değil. Biraz talimatları okusaydı bize yapılan başvurunun 15 Aralık’tan önce yapıldığını görecekti. Sonrasında kulüplerimiz transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüler."

Talimatımız net. Yaptırımlar sezon sonu mümkündür. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sezon sonra uygulanır. Neden ceza verilmiyor demek doğru değildir. Cezalar uygulanacaktır, net olarak söyleyebilirim.

"Federasyonu taraftarın önüne atmayın"

"Futbol federasyonunu polemikler yaratarak taraftarların önüne atmayın. Başkanlarımızdan rica ediyorum. Sosyal medya üzerinden hareket ederek değil de, talimatları okuyup inceleyerek veya bundan anlayan arkadaşlara inceleterek bilgi sahibi olsunlar. Ona göre eleştirsinler ve bizimle de her türlü iletişim olanağına açığız. Ne soruyorlarsa ben ve arkadaşlarım onlara bilgi vermeye her zaman hazırız."

Fenerbahçe'ye transfer cevabı

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un son dönemde kendilerine transfer yaptırmadığımız eleştirileri oldu. Ama hepimizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar çerçevesinde kurulumuz değerlendirdi. Ancak 1 transere izin verecek transfer limiti ortaya çıktı. Biz federasyon olarak kulüplerimizin banka anlaşmalarına karışmadık, karışamayız. Transfer dönemi içerisinde kurula sundukları işlemlerin kabulü bağımsız kurullara bağlıdır."

Zorlu'daki görüşme

"TFF Başkanı olarak tüm kulüp başkanlarıyla herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında fayda görüyorum."

"VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil"

"VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor. VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Hep beraber bu gelişimleri sağlamamız gerek. Ofsayt çizgilerine gelelim. 3 boyutlu bir sistem kullanılıyor. Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında. Birçok ligde 2 boyutlu sistem var. Tartışılacak olan, çizginin nasıl çekildiği değildir. Bir futbolcu ayağının ucuyla ofsayta düşebilir. Böyle ofsayt mı olur diyorlar. VAR protokolü belki buna göre güncellenecek. İngiltere'de bununla alakalı tartışmalar var. VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmemektedir. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. 1 kulübün talebini yerine getirip, diğer kulübün talebini yerine getirmezsek olmaz."

Beşiktaş-Göztepe maçı tekrar edilecek mi?

"Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili bir müracaat var. Bu bizim işimiz değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir, şu anda da değerlendirme aşamasında. Gaziantep FK'nın da bir müracaatı var. IFAB'a danışacaklar, karar verecekler, açıklama yapacağız."

En çok bağıran hak alır olayı yok. Kim bağırırsa, kim ne derse desin hiç bakmıyoruz. Sadece bağımsız kurullarımızın aldığı kararlarla yürüyoruz. Ben bağıranın hak aldığını hiç görmedim.





"Hata yaptığımızı anladık, oy birliği ile iptal ettik"

"Limit artırımını çok normal gördüm. Kulüp başkanları da bunu normal gördü ve istedi. Biz bunun üzerine limit artırımı yaptık. 18 kulübün 15'i bize yazılı mektup yolladı, eski sisteme dönülmesini istedi. Hata yaptığımızı anladık, oy birliği ile iptal ettik."

Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra o hakemler bir sonraki maçlara atanmıyor iddiası?

"Dinledikleri yerler var ama adres yanlış. Ali Koç konuşunca öne alınıyor, kamuoyunu yanlış yönlendirmesin diye açıklama yaptım. Ben F.Bahçe'yi korusam Zorlu'da mı yaparım?" Sonra o Zorlu ofise tüm kulüp başkanları geldi ve çok önemli kararlar alındı. Bunları açıklamadık."

Bir hakem gelecek hafta görev verilmezse bir önceki hafta yaptığı hatalardan ötürü verilmediğinin bilgisini vereyim.

"İstifa etti" iddiasına cevap



"Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum. Bu istifa iddiasını ortaya atan kişinin yerinde olsam kalemi kırarım, bir daha yazı yazmam."











