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Nurettin Açıkalın iddialı: Kümede kalırız

Nurettin Açıkalın iddialı: Kümede kalırız

12:4318/03/2025, Salı
IHA
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Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kümede kalacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Rakiplerimizin ne yaptığına değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Maçlarımızı kazanıp kümede kalacağız" dedi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da başkan Nurettin Açıkalın, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.


Gaziantep deplasmanında takımının iyi oynadığını ancak gol atamayınca galip gelemediklerini söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, "Bazen olmayınca olmuyor. Galip gelmek adına pozisyonları bulduk Ama golü atamadık ve yenildik" dedi.


Kayserispor’un çok önemli maçları olduğunun altını çizen Başkan Nurettin Açıkalın, "Rakiplerimizin durumuna değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Biz kazandığımız sürece hiç sıkıntı görmüyorum. Kümede kalan takımlar arasında oluruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle iç sahada oynayacağımız 5 final maçı var. Bunları kazandığımız zaman sıkıntı olmaz" diye konuştu.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Nurettin Açıkalın

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