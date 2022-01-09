Spor Nuri Albayraktan şampiyonluk mesajı "Trabzonsporun 18 final maçı var"
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Nuri Albayrak'tan şampiyonluk mesajı: "Trabzonspor'un 18 final maçı var"

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Burada gazetecilerle sohbet eden Albayrak, lider Trabzonspor'un şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Nuri Albayraktan şampiyonluk mesajı: Trabzonsporun 18 final maçı var
Derneğe yaptığı katkılardan ötürü Nuri Albayrak'a plaket verildi.

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında hafta sonu oynanan karşılamayı izlemek için kente gelen Trabzonspor’un eski başkanı Nuri Albayrak ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Nuri Albayrak, TSYD Trabzon Şubesi’nin çalışmalarını uzun süredir takip ettiğini belirtti, yeni binanın ise son derece modern ve Trabzon basınına yakıştığını söyledi.

"Taraftarıyla kenetlenip başarıya kilitlenmiş bir takım var"

Albayrak, Trabzonspor’un Trabzon şehrinin her zaman şampiyonluk mücadelesi verdiğini, bu konuda deneyimli olduğunu ifade ederek, "Öncellikle camianın kenetlenerek şampiyonluk yolunda inancını ortaya koyması çok önemli. Trabzonspor, pandemi sonrası stadın doluluk oranı ile de lider. Taraftarı ile kenetlenip, başarıya kilitlenmiş bir takım var. Şu anda Trabzonspor büyük avantaj sağlasa da, yine de sağlam adımlarla gitmeli" dedi.

"Trabzonspor’un önünde 18 final maçı var"


Doğru planlamanın Trabzonspor’u bu noktaya getirdiğini ifade eden Albayrak, "Trabzonspor’un önünde 18 final maçı var ve öncelikle bu maçları kazanmak gerekiyor. Ara transferde daha da güçleneceğine inandığım Trabzonspor'u; taraftarı, şehri daha fazla sahiplenip daha fazla destekleyip mutlu sona birlikte ulaşmanın hesabı yapılmalı" diye konuştu.

"Keyfi düdük çalma devri sona erdi"


Albayrak, VAR sisteminin gelmesiyle hataların en aza indiğine vurgu yaparak, “Artık keyfi düdük çalma devri sona erdi. Bu da Anadolu takımlarının başarısında önemli bir yer tutuyor” ifadesini kullandı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da Türk futboluna herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirterek, Trabzon’un güçlü yerel basınıyla da örnek teşkil ettiğini anlattı.

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Nuri Albayrak’a derneğe yaptığı katkılardan ötürü plaket verdi.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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