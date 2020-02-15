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Nuri Albayrak'tan Trabzonspor'a ziyaret

Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, Sivasspor maçı öncesi bordo mavili kulübü ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Albayrak, 2005-2008 yılları arasında Trabzonspor'da başkanlık yapmıştı.

Nuri Albayrak, 2005-2008 yılları arasında Trabzonspor'da başkanlık yapmıştı.

Trabzonspor'un yarın oynayacağı Sivasspor mücadelesi öncesi eski başkanlardan Nuri Albayrak, bordo mavili kulübü ziyaret ederek Ahmet Ağaoğlu'na başarı dileklerinde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüşen Nuri Albayrak’a eski yöneticilerden Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş Müdürü Muzaffer Ermiş de eşlik etti.

Başkanı ve yönetim kurulunu gönülden desteklediklerini belirten Nuri Albayrak, "Kulübümüz için çok iyi işler yapıyorsunuz. Bu sene çok başarılı bir idari anlayış ve çok başarılı bir takımımız var. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" dedi.

  • Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu nazik ziyaret için eski başkan Nuri Albayrak’a teşekkürlerini sunarak kendisine portresinin yer aldığı bir kara kalem çalışması hediye etti.

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